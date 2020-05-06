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В Сингапуре пока не готовы назвать дату проведения гонки Формулы-1

В Сингапуре пока не готовы назвать дату проведения гонки Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Представители Гран-при Сингапура пока не готовы сообщить о сроках проведения гонки, первоначально запланированной на 30 сентября. Старт сезона в Формуле-1 из-за пандемии коронавируса был отложен и календарь чемпионата будет пересмотрен. Пока неизвестно, сколько в общей сложности этапов удастся провести Формуле-1.

«Организаторы Гран-при Сингапура пристально следят за развитием ситуации с распространением COVID-19 и продолжают поддерживать открытый диалог с Формулой-1, правительством Сингапура и акционерами этапа. В настоящий момент календарь Формулы-1 на сезон 2020 года находится на стадии пересмотра. Мы дадим информацию покупателям билетов по поводу всех изменений, как только появится информация. Наш главный приоритет — здоровье и безопасность болельщиков, зрителей, участников и сотрудников», — приводит слова представителя промоутера Гран-при Сингапура Motorsport Week.

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