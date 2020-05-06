Хюлькенберг: с кем бы из пилотов предпочёл остаться в изоляции? Выберу Даниила Квята
Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг выбрал Даниила Квята при ответе на вопрос, с кем из гонщиков он хотел бы оказаться на самоизоляции.
«С кем бы из пилотов предпочёл остаться на изоляции? Выберу Даниила Квята. Мне он нравится, и он хорошо готовит, так что он сможет позаботиться о нас», — сказал Хюлькенберг с интервью CNN. Хюлькенберг добавил, что Квят — пилот, с кем он проводит больше всего времени, например регулярно играя с ним в теннис.
«Может быть, стоит выбрать ещё и Кевина Магнуссена. В таком случае мы бы смогли наконец решить нашу ссору», — добавил Хюлькенберг. Нико и Кевин открыто кричали друг на друга перед камерами в 2018 году, это широко освещалось в сериале Drive to Survive.
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