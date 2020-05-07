Мика Сало: план провести 18 гонок выглядит довольно диким
Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало не уверен, что Liberty Media удастся организовать 18 гонок в сезоне-2020.
«Главный приоритет — здоровье. Поэтому речь и идёт о гонках при пустых трибунах. Главное ограничение сейчас — невозможность путешествовать. Посмотрим, как в Liberty Media осуществят свои планы, но они не будут рисковать здоровьем. Они относятся к пандемии серьёзно. План провести 18 гонок выглядит довольно диким.
Я с нетерпением жду возможности увидеть, как они это осуществят. Я не могу себе представить, что мы увидим 18 гонок. Очевидно, придётся проводить эксперименты и что-то стараться придумать, но сейчас между странами нет никакого сообщения», — приводит слова Мики Сало Nextgen-Auto.
Читайте также
- 7 мая 2020
-
00:00
- 6 мая 2020
-
22:49
-
21:51
-
21:15
-
20:41
-
20:17
-
19:54
-
19:54
-
18:48
-
17:32
-
16:43
-
16:24
-
15:39
-
14:33
-
13:47
-
12:22
-
11:45
-
11:40
-
10:37
-
10:05
-
09:44
-
01:07
- 5 мая 2020
-
23:50
-
22:56
-
21:59
-
20:59
-
19:33
-
19:05
-
17:59
-
16:58
-
16:40
-
15:08
-
14:32
-
13:55
-
13:04
Партнерский контент