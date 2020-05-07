Мика Сало: план провести 18 гонок выглядит довольно диким

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало не уверен, что Liberty Media удастся организовать 18 гонок в сезоне-2020.



«Главный приоритет — здоровье. Поэтому речь и идёт о гонках при пустых трибунах. Главное ограничение сейчас — невозможность путешествовать. Посмотрим, как в Liberty Media осуществят свои планы, но они не будут рисковать здоровьем. Они относятся к пандемии серьёзно. План провести 18 гонок выглядит довольно диким.



Я с нетерпением жду возможности увидеть, как они это осуществят. Я не могу себе представить, что мы увидим 18 гонок. Очевидно, придётся проводить эксперименты и что-то стараться придумать, но сейчас между странами нет никакого сообщения», — приводит слова Мики Сало Nextgen-Auto.