Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экклстоун: на месте Liberty Media я бы отменил сезон

Экклстоун: на месте Liberty Media я бы отменил сезон
Авто / Формула-1 0

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Liberty Media стоит отменить сезон-2020.

«Я не буду критиковать Liberty Media. У них и без этого достаточно проблем. Но им очень дорого обойдётся проведение гонки без зрителей. Для этого нужно будет решить очень много вопросов. Я не знаю, что они собираются делать с доставкой оборудования на этапы. Эта задача сейчас выглядит невыполнимой. На их месте я бы отменил сезон и начал подготовку к 2021 году. Но, возможно, они смогут провести необходимые восемь гонок», — приводит слова Берни Экклстоуна Blick.

Ожидается, что этап в Австрии даст старт новому сезону Формулы-1. Гран-при должен состояться 5 июля.

Ранее Экклстоун говорил, что он опасается, что итальянские команды столкнутся с проблемами при отъезде из страны.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020