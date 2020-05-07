Экклстоун: на месте Liberty Media я бы отменил сезон

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Liberty Media стоит отменить сезон-2020.



«Я не буду критиковать Liberty Media. У них и без этого достаточно проблем. Но им очень дорого обойдётся проведение гонки без зрителей. Для этого нужно будет решить очень много вопросов. Я не знаю, что они собираются делать с доставкой оборудования на этапы. Эта задача сейчас выглядит невыполнимой. На их месте я бы отменил сезон и начал подготовку к 2021 году. Но, возможно, они смогут провести необходимые восемь гонок», — приводит слова Берни Экклстоуна Blick.



Ожидается, что этап в Австрии даст старт новому сезону Формулы-1. Гран-при должен состояться 5 июля.



Ранее Экклстоун говорил, что он опасается, что итальянские команды столкнутся с проблемами при отъезде из страны.