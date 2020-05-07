Квят пошутил по поводу игры Хюлькенберга в теннис

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг опубликовал в своём «инстаграме» фото с теннисного матча. В комментариях к нему обратились тренер Патрик Муратоглу, который работает с американской теннисисткой Сереной Уильямс, и российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят.



«Моменты перед окончанием матча», — подписал снимки Хюлькенберг.

«Как развивается твоя игра? Уверен, что увижу значительный прогресс!» — обратился к немцу Муратоглу.



«Благодаря вам я нашёл ещё 2 передачи», — ответил на это Хюлькенберг.



«Надеюсь, ты заставил меня гордиться тобой», — пошутил Даниил Квят.

Фото доступны на странице Нико Хюлькенберга в «Инстаграме».

В конце 2019 года Хюлькенберг покинул команду «Рено» и Формулу-1 в целом, так ни разу и не попав в тройку лучших. Нико — рекордсмен Формулы-1 по количеству гонок в Формуле-1 без подиумов: он принял участие в 177 гонках.