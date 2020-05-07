Вандорн: подиум в Формуле-E даёт больше удовлетворения, чем финиш в десятке в Ф-1

Бельгиец Стоффель Вандорн признался, что рад выступать в Формуле-Е, но если появится подходящая возможность, он готов вернуться в Формулу-1.
«Для большинства крупных производителей Формула-Е сейчас стала основной маркетинговой платформой. Особенно для тех, кто делает акцент на электромобили. В чемпионате сейчас очень высокая конкуренция, машины ближе друг к другу, чем в Формуле-1. Это делает соревнования более захватывающими.
Подиум в Формуле-E даёт мне больше удовлетворения, чем финиш в топ-10 в Формуле-1. Не поймите меня неправильно. Мне действительно нравится быть в десятке лучших в Ф-1, и это большое достижение. Но восприятие во многом зависит от команды, за которую вы выступаете. Если вы пятый в «Мерседесе», то не можете быть удовлетворены.
Полагаю, я оказался в Формуле-1 в самый неподходящий момент. Но если появится возможность, то обязательно рассмотрю варианты, чтобы вернуться в пелотон», — приводит слова Вандорна GrandPX.news.
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