Хаккинен: будущее Феттеля зависит исключительно от его личной мотивации

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Хаккинен уверен, что продолжение карьеры Себастьяна Феттеля зависит от мотивации пилота «Феррари». При этом двукратный чемпион мира не исключил, что немец перейдёт в другую команду.
«Думаю, что будущее Себастьяна зависит исключительно от его личной мотивации. В его возрасте он может продолжать гоняться много лет. Поэтому если Феттель захочет выступать и после этого сезона, то станет отличным дополнением для любой команды», — приводит слова Хаккинена GrandPX.news.
Предполагается, что, если Феттель действительно захочет покинуть «Феррари», команда, скорее всего, обменяет пилота в «Макларен» на Карлоса Сайнса.
Ранее портал F1-Insider сообщил, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто по-прежнему заинтересован в услугах Феттеля, поэтому итальянская команда сделала ему ещё одно предложение, в котором речь идёт о многолетнем контракте.
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