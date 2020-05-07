Шесть пилотов Ф-1 и звезда «Манчестер Сити» Агуэро выступят в виртуальном Гран-при Испании

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала список пилотов, которые 10 мая примут участие в виртуальном Гран-при Испании. Соревнования пройдут на базе игры F1 2019. Своё участие уже подтвердили шесть действующих гонщиков: Шарль Леклер («Феррари»), Александер Албон («Ред Булл»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»).



Вместе с профессиональными пилотами в заездах примут участие приглашённые звёзды. В этот раз это три футболиста: нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, вратарь «Реала» Тибо Куртуа и полузащитник «Барселоны» Артур Мело.



Виртуальный Гран-при начнётся 10 мая в 20:00 мск. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку из 33 кругов. Напомним, что предыдущие соревнования на виртуальной трассе «Интерлагос» выиграл Албон.