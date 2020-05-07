Врач Формулы-1: пилоты нуждаются в соревнованиях, как обезьяны в бананах

Доктор Риккардо Чеккарелли, который возглавляет тренировочный центр Formula Medicine, рассказал с какими трудностями столкнутся пилоты из-за длительного отсутствия гоночной практики.



«Гонщики вряд ли испытают физические трудности. Читал Карлоса Сайнса, который ожидает возникновения проблем с шеей. Но я полагаю, что при правильных тренировках этого легко избежать. Когда я готовил Ярно Трулли к переходу прямо из Ф-3 в Ф-1 в 1997 году, диаметр его шеи увеличился на три сантиметра всего за месяц. Тогда он говорил, что у него вообще не было никаких проблем в первой гонке.



Я думаю, что проблемы, с которыми столкнутся пилоты, могут быть скорее психологическими. Сейчас им приходится сохранять мотивацию, избавляться от скуки и негативных мыслей, при этом они не знают, когда сядут за руль. На самом деле для этого нужна потрясающая уверенность в себе.

Это очень большая перемена в жизни — без адреналина за рулём автомобиля, работы и общения со многими людьми. Это может плохо повлиять на ясность и резкость ума. Поэтому сейчас важно, чтобы пилоты ставили себе цели на каждый день. Обезьяну нужно кормить бананами, а гонщика надо кормить соревнованиями. Каждый день.

Взять, например, занятия на велосипеде. Пилоту Ф-1 недостаточно просто крутить педали. Нужно установить для себя цель. Это может быть заданное время прохождения дистанции или программное обеспечение, позволяющее соревноваться с другими в результатах.

Симрейсинг – отлично подходит. Но важно не просто устраивать покатушки для развлечения. Ставьте цели, соревнуйтесь с собой, старайтесь всегда быть лучше, а затем анализируйте данные. Это всё необходимо для эффективной работы мозга», — приводит слова Чеккарелли The Race.

Доктор известен своей работой со многими знаменитыми пилотами Ф-1, включая Михаэля Шумахера и Айртона Сенну. Он также оперировал Роберта Кубицу после его аварии в ралли.