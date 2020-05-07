Артём Маркелов дебютирует в виртуальной Формуле-2

Российский пилот Артём Маркелов 10 мая дебютирует в виртуальной Формуле-2 в составе команды HWA Racelab. Второй этап этих соревнований состоится на трассе «Каталунья» и будет проводиться на симуляторе F1 2019 от Codemasters. Всего стартовый лист насчитывает 19 пилотов из Ф-2 и Ф-3.
Как и в первом раунде, HWA Racelab выступит лишь одной машиной, в память о погибшем Антуане Юбере. Пилотировать болид № 18 честь выпала именно Маркелову.
Второй этап Формулы-2 начнётся в 18:00 мск, за два часа до Гран-при Формулы-1. Напомним, что предыдущие две гонки на виртуальной трассе «Сахир» выиграл Артур Леклер, брат пилота «Феррари» Шарля Леклера. Тогда в обоих заездах он установил лучшее время круга.
Напарником Артура по Prema на этом этапе будет Себастьян Монтойя. Кроме того в составе Campos Racing в виртуальной Формуле-2 дебютирует София Флёрш.
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