Доходы Формулы-1 в начале 2020 года упали на 84% по сравнению с показателями 2019 года
Пандемия коронавируса оказала крайне отрицательное влияние на доходность Формулы-1, сообщает The Race.
По сравнению с показателями первых месяцев 2019 года доходы чемпионата упали на 84%. Так, в 2019 году к этому моменту доходная часть бюджета Формулы-1 составила $ 246 млн, в этом году она составила $ 39 млн. Доход по отчислениям от спонсоров снизился со $ 198 млн до $ 13 млн, что составляет 93%. Таким образом, прочие доходы 2020 года принесли $ 29 млн.
Руководство чемпионата по-прежнему надеется на рост доходов в оставшуюся часть года. Ожидается, что сезон может начаться 5 июля в Австрии. В целом боссы Формулы-1 рассчитывают на проведение 15-18 этапов.
Напомним, что старт сезона отложен из-за пандемии.
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