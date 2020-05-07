Вернь мечтает об объединении Формулы-1 с Формулой-E
Экс-пилот Формулы-1 двукратный чемпион Формулы-E Жан-Эрик Вернь, продолжающий выступления в электрической формуле, заявил, что хотел бы видеть слияние двух чемпионатов.
«Как пилот, могу сказать, что не хочется видеть, как Формула-E занимает место Формулы-1. С учётом того что в Формуле-E много производителей, а в Формуле-1 много важных заводских команд, хотелось бы видеть слияние двух чемпионатов.
Это будет электрическая Формула-1 или что-то в этом роде. Она будет проходить на знакомых нам городских трассах и стационарных автодромах. Проводить равное количество гонок по регламенту Формулы-E и Формулы-1 было бы круто. Очень хочется это увидеть. Не знаю, случится ли это когда-нибудь, но это моя мечта", — приводит слова француза Motorsport.
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