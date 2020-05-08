Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сезон IndyCar стартует 6 июня

Сезон IndyCar стартует 6 июня
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Руководство чемпионата IndyCar определилось с датой старта сезона. Первая гонка состоится 6 июня в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США) на автодроме Texas Motor Speedway, сообщает официальный сайт IndyCar.

При этом подчёркивается, что тренировочные заезды, квалификация и сама гонка будут проведены в один день. Таким образом, IndyCar станет уже второй крупной американской автоспортивной серией, которая запустит сезон. Несколькими днями ранее о возобновлении чемпионата объявили в NASCAR, ожидается, что первая после введения карантина гонка состоится 17 мая.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом IndyCar стал Джозеф Ньюгарден. В командном зачёте успех праздновала Team Penske, а в зачёте производителей лучшими стали мотористы из «Хонды».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020