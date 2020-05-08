Этапы Ф-1 в 2020 году могут пройти на трассах, которых не было в изначальном календаре

Гоночные трассы, которых не было в первоначальном календаре Формулы-1 2020 года, могут принять у себя этапы чемпионата мира в этом году, сообщил руководитель Liberty Media Чейз Кэри.
«Начиная с отмены Гран-при Австралии мы работаем не покладая рук с нашими промоутерами по составлению календаря потенциальных гонок на 2020 год. У нас есть две основные задачи. Определить страны, где мы можем провести гонку. И убедиться, что туда можно доставить персонал команд и оборудование.
Ведём переговоры со всеми промоутерами этапов, в том числе и с руководителями трасс, которых не было в изначальном календаре на 2020 год. Нам нужно убедиться, что мы рассмотрели все варианты», — приводит слова Кэри RaceFans.
Напомним, ранее сообщалось, что в календарь Ф-1 на 2020 год может войти Гран-при Германии, хотя проведение гонки «Хоккенхаймринге» не планировалось.
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