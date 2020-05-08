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«Меня зовут Джордж, я мечтаю стать пилотом Ф-1». Расселл поделился детским снимком

«Меня зовут Джордж, я мечтаю стать пилотом Ф-1». Расселл поделился детским снимком
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл показал болельщикам детскую фотографию, на которой он запечатлён в 8-летнем возрасте. Молодой британец уже в те годы мечтал стать гонщиков Формулы-1

«Меня зовут Джордж Расселл. Мне 8 лет. Я живу с папой, мамой, моим братом Бенджи и сестрой Карой. Мой любимый цвет – синий. Моя мечта – стать гонщиком Формулы-1», — написано на листке, к которому прикреплена фотография Расселла.

Фото доступно на странице Джорджа Расселла в «Твиттере».

Напомним, минувший сезон стал для Джорджа дебютным в Формуле-1. За 21 этап в составе «Уильямса» ему так и не удалось набрать ни одного очка. В прошлом году его напарником был поляк Роберт Кубица, которого перед 2020 годом заменил Николас Латифи.

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