Сезон Формулы-1 2021 года может начаться без подписанного Договора согласия

Глава Liberty Media Чейз Кэри заявил, что сезон-2021 в Формуле-1 начнётся, даже если владельцы команд не успеют договориться и подписать новый Договор согласия.
«Мы подошли к финальным стадиям обсуждений по новому Договору Согласия, когда началась вся эта ситуация с коронавирусом. Из-за неё мы не могли думать ни о чём другом. Мы решили отложить прения и сконцентрироваться на проблемах 2020 года. Как только всё будет улажено с календарём этого сезона, и мы окончательно договоримся с командами об условиях нового технического регламента, то сразу вернёмся к Договору согласия.
Отмечу, что даже, если мы не успеем договориться, то сможем просто сказать, что у нас есть действующий регламент, действующая структура. Можно поставить команды перед фактом — если они хотят выступать в гонках, то условия будут вот такими. Заранее оговоренные правила обеспечат стабильность в долгосрочной перспективе», – приводит слова Кэри The Race.
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