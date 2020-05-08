Сайнс: могу хорошо пилотировать как в «Макларене», так и в «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс в очередной раз прокомментировал слухи о потенциальном переходе в «Феррари». Испанец выразил уверенность, что сможет хорошо выступать как в «Макларене», так и в топ-командах.
«Есть много пилотов, у которых в конце года истекает контракт. Но пока Формула-1 парализована и ничего не происходит. Как бы то ни было, я верю в свои навыки. В минувшем году мне удалось сделать важный шаг вперёд. Убеждён, что могу хорошо пилотировать как в „Макларене“, так и в „Феррари“ или в «Мерседесе», — цитирует испанского гонщика Marca.
Напомним, в последнее время в СМИ циркулируют слухи о том, что Карлос Сайнс в составе «Феррари» заменит Себастьяна Феттеля. На место немца в «Скудерии» также претендуют Даниэль Риккардо и Антонио Джовинацци.
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