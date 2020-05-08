Прост не считает «Мерседес» явным фаворитом сезона и ждёт сильных результатов «Ред Булл»

Советник «Рено» Ален Прост поделился мыслями о раскладе сил в чемпионате Формулы-1 сезона-2020. По его словам, официальные тесты в Барселоне были не показательны. Прост убеждён, что с борьбой в топ-3 не всё так однозначно, как могло показаться.

«Мы по-прежнему не знаем, какая из топ-команд лучшая. В Барселоне мы видели странные вещи. Возможно, в Австрии нас будут ждать сюрпризы. Думаю, „Ред Булл“ будет очень конкурентоспособным на „Ред Булл Ринг“.

Что касается нас, то мы говорим о борьбе в середине пелотона, и мы оптимистичны. Опасения вызывает «Рейсинг Пойнт». Их болиды были очень конкурентоспособными в Барселоне. Как вы знаете, мы не можем внести серьёзные изменения в машины», — приводит слова Проста Nextgen-Auto.