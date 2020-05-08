«Смотрится очень прилично». Тренер бойца UFC Волкова оценил боксёрскую технику Квята

Тренер бойца UFC Александра Волкова Тарас Кияшко поделился мыслями о боксёрских навыках Даниила Квята. По словам специалиста, пилот «Альфа Таури» смотрится достаточно прилично.

«Приятно смотреть, когда мужчины занимаются боксом! Видно, что он уже достаточно давно тренируется. Держит стоечку, достаточно высоко держит руки. Бьёт немного размашисто, это понятно, но прослеживаются комбинации. Он делает всё осознанно. Как для непрофессионала – бьёт довольно хорошо.



Подойдёт ли ему это в качестве разминки и работы на реакцию? Возможно, чтобы просто прогреться, но конкретно в гонке бокс вряд ли поможет. Тут другая реакция, другие навыки.



Для общего развития – он смотрится очень даже прилично. Понятно, что можно критиковать, понятно, что работа на лапах или на мешке – не показатель. Показатель – спарринг. Но по картинке у Дани всё хорошо, молодец. Главное — судя по всему, ему это правда очень нравится», — приводит слова Кияшко Sports.ru.