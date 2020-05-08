Боттас доехал на велосипеде до российской границы

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас держит себя в хорошей форме невзирая на ограничительные меры, связанные с карантином. Так, сегодня, 8 мая, финн на своей странице в социальной сети «Твиттер» выложил несколько фотографий своей велопрогулки до границы с Россией.

«Прекрасная поездка от Настолы до российской границы вместе с Тиффани Кромвель. Почему бы и нет», — написал Боттас.

Соответствующий твит можно увидеть на его странице в социальной сети.

Судя по карте маршрута, Валттери до российской границы пришлось преодолеть 203 км. Отметим, что Россия является знаковым местом для Боттаса и в профессиональном плане. Именно на Гран-при России в апреле 2017 года он добыл первую в карьере победу в Формуле-1.