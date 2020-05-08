Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф уступил Тодту и вылетел из голосования за самого влиятельного человека в истории Ф-1

Вольф уступил Тодту и вылетел из голосования за самого влиятельного человека в истории Ф-1
Авто / Формула-1 0

Руководство Формулы-1 приняло решение определить самого влиятельного человека в истории чемпионата. В очередном раунде голосования участие принимали руководители команд, которых разбили на четыре пары: Энцо Феррари — Флавио Бриаторе, Фрэнк Уильямс — Колин Чепмэн, Рон Деннис — Кристиан Хорнер, Жан ТодтТото Вольф.

Победителями своеобразных четвертьфиналов оказались Энцо Феррари, разгромивший Флавио Бриаторе (88 на 12 в процентном соотношении), Фрэнк Уильямс, Рон Деннис и Жан Тодт, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Таким образом, руководитель самой доминирующей команды последних лет Тото Вольф покинул турнир за звание самого влиятельного человека в истории Формулы-1 уже в первом раунде. Отметим, что среди прошедших в полуфинал нет ни одного действующего босса команды.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020