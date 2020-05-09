Норрис отсоединил руль на симуляторе, пошутив, что испытывает систему DAS
Пилот «Макларена» Ландо Норрис продолжает проводить будни на карантине за работой на симуляторе. Британец провёл очередной стрим на платформе Twitch и в ходе эфира забавно пошутил.
В одном из эпизодов он потянул руль симулятора на себя, тем самым отсоединив его. При этом Норрис объяснил этот манёвр тем, что он испытывал систему рулевого управления DAS.
«На этом круге я попробую DAS. Оу, Это не работает. Я потерял 0,2 секунды», — сказал Норрис во время стрима.
Пост можно увидеть по соответствующей ссылке.
Напомним, система рулевого управления DAS впервые была опробована командой «Мерседес» на официальных предсезонных тестах в Барселоне. Новинка вызвала много споров на тему легальности её использования.
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