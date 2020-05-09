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Вурц: уверен, что Формула-1 сможет начать сезон в Австрии в июле

Вурц: уверен, что Формула-1 сможет начать сезон в Австрии в июле
Авто / Формула-1 0

Президент Ассоциации гонщиков Гран-при Александер Вурц считает, что серии удастся возобновить сезон в июле 2020 года этапом в Австрии.

«Организаторы стараются изо всех сил. Сегодня пилотов обнадёжили. Делаются правильные шаги. Уверен, Формула-1 сможет начать сезон в Австрии в июле, если не вмешаются дополнительные обстоятельства. Сейчас речь идёт не только о сохранении жизни и здоровья пилотов, зрителей и маршалов во время гонки, но и обо всём протоколе безопасности. Идея создания закрытой системы на автодроме просто впечатляющая.

Всё может измениться очень быстро, потому что в Формуле-1 много представителей разных стран. Если в итоге на карантине окажется половина паддока, это может осложнить проведение гонки в июле», — приводит слова Александера Вурца The Guardian.

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