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Туррини: Сайнс — наиболее вероятный кандидат на место Феттеля

Туррини: Сайнс — наиболее вероятный кандидат на место Феттеля
Авто / Формула-1 0

Итальянский журналист Лео Туррини поделился мнением о ситуации с контрактом Себастьяна Феттеля.

«Феррари» действительно предложила Феттелю новый контракт, потому что ранее Льюис Хэмилтон вежливо отказал команде. Думаю, решение о будущем Себастьяна будет принято до Гран-при Австрии. Камильери и Бинотто даже не думали сделать Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, вторым пилотом. Шарль — феноменальный гонщик, но на его счету всего две победы.

Не буду ничего говорить о финансовых условиях. Из-за коронавируса всё меняется, цифры в контрактах станут меньше не только у Себастьяна. Возможно, стороны не договорятся. Но сомневаюсь, что Риккардо проявит интерес к контракту. Не вижу его в одной команде с Леклером. Наиболее вероятным кандидатом на место Феттеля считаю Карлоса Сайнса, о чём много раз писали в последние месяцы", — написал Лео Туррини в своём блоге.

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