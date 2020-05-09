Риккардо: первая гонка после долгого перерыва будет настоящим хаосом

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что первая гонка после вынужденного перерыва в Формуле-1 получится хаотичной из-за большого количества адреналина.
«Первая гонка после долгого перерыва будет настоящим хаосом. Речь не только о болидах — от пилотов будет много эмоций, азарта и рвения. Все будут готовы, но кому-то удаётся хорошо выступать с таким адреналином, а кому-то — нет. Так что увидим много смелых обгонов и ошибок.
Нужно ли время, чтобы привыкнуть? Если бы это был первый или второй сезон, ответил бы „да“. Но зимние тесты являются хорошей контрольной точкой: первые несколько дней — настоящий шок для организма, но в дальнейшем всё уже не столь жёстко. Возвращение к гонкам сильнее ударит по тем парням, кто проводит в Формуле-1 первый или второй сезон», — приводит слова Даниэля Риккардо ВВС.
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