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Чемпион «Дакара»-2017 Карякин рассказал, как его дед во время войны отлавливал диверсантов

Чемпион «Дакара»-2017 Карякин рассказал, как его дед во время войны отлавливал диверсантов
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Чемпион «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин поделился воспоминаниями о своём прадеде, который в годы Великой Отечественной войны боролся с диверсионными группами в тылу.

«Мой прадед Щеголенков Михаил Михайлович, 1912 года рождения, защищал Родину в тылу от фашистских диверсантов. Он работал начальником милиции Выксунского района Горьковской области.

Еще со времён Петра I в Поволжье жили немецкие поселенцы. Когда фашисткие захватчики подошли к Москве, некоторые жители слобод на Волге перешли на сторону фашистов. Дед отлавливал банды диверсантов, защищал население в тылу страны, предотвращал фашистские диверсии. За этот подвиг дед был награжден двумя Орденами Красной Звезды, а в 1969 году за боевые подвиги во время Великой Отечественной войны и активную работу в мирное время получил Орден Октябрьской Революции.

Моему деду Квасницыну Евгению Алексевичу, 1933 года рождения, было восемь лет, когда началась война. С десяти лет он помогал своей семье работать на полях: собирал урожай для питания военнослужащих на фронте», — приводит слова Карякина Autosport.com.ru.

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