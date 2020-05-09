Окон хотел бы выступить на трассах в Имоле, Хересе или Эшториле

Пилот «Рено» Эстебан Окон отреагировал на информацию, что в обновлённый календарь Формулы-1 2020 года могут включить этапы, которые ранее не предполагалось проводить в нынешнем году. Среди таковых — Гран-при Сан-Марино (автодром в Имоле), Гран-при Португалии (Эшторил) и Гран-при Испании (Херес). Французу было бы любопытно выступить на трассах, которые использовались в Формулле-1 много лет назад.

«Если сезон возобновится, готов выступить хоть завтра. Ждал гонок дольше, чем другие пилоты, так что уже не терпится выехать на трассу. Не знал, что у нас возможны замены этапов. Было бы здорово попробовать силы на таких исторических трассах. Это фантастика», — приводит слова Эстебана Окона Nextgen-Auto.