Окон хотел бы выступить на трассах в Имоле, Хересе или Эшториле
Пилот «Рено» Эстебан Окон отреагировал на информацию, что в обновлённый календарь Формулы-1 2020 года могут включить этапы, которые ранее не предполагалось проводить в нынешнем году. Среди таковых — Гран-при Сан-Марино (автодром в Имоле), Гран-при Португалии (Эшторил) и Гран-при Испании (Херес). Французу было бы любопытно выступить на трассах, которые использовались в Формулле-1 много лет назад.
«Если сезон возобновится, готов выступить хоть завтра. Ждал гонок дольше, чем другие пилоты, так что уже не терпится выехать на трассу. Не знал, что у нас возможны замены этапов. Было бы здорово попробовать силы на таких исторических трассах. Это фантастика», — приводит слова Эстебана Окона Nextgen-Auto.
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