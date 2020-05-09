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В случае ухода Сайнса «Макларен» попробует заполучить Риккардо, а не Феттеля

В случае ухода Сайнса «Макларен» попробует заполучить Риккардо, а не Феттеля
Авто / Формула-1 0

Команда «Макларен», в случае ухода Карлоса Сайнса в «Феррари» после завершения нынешнего сезона, попробует подписать контракт с гонщиком «Рено» Даниэлем Риккардо, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Соглашение австралийца с французской командой истекает по завершении сезона-2020, и не исключено, что стороны решат прекратить сотрудничество.

Риккардо и Сайнса в последнее время часто называют претендентами на место в «Феррари», в «Скудерии» кто-то из них может заменить Себастьяна Феттеля. Ожидалось, что именно «Макларен» может стать опцией для четырёхкратного чемпиона мира в случае ухода из итальянской конюшни, но, по всей видимости, у боссов Уокинга другие планы.

Напомним, ещё одним претендентом на место в «Феррари» называют Антонио Джовинацци.

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