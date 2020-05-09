Стюарт считает, что безопасные болиды сделали пилотов легкомысленными

Трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Джеки Стюарт поделился своими мыслями о нынешнем положении вещей в чемпионате. По словам ветерана автоспорта, безопасные болиды делают пилотов излишне легкомысленными.

«Сейчас в первом повороте после старта происходит столько инцидентов, сколько у нас не набиралось и за весь день. Нынешние пилоты позволяют себе легкомыслие, о котором мы даже не могли и подумать. Они рискуют, потому что знают, что болиды стали безопасными.

Наши машины были более хрупкими. Худший пример подобного легкомыслия — авария Хэмилтона с Росбергом в Испании. В наше время мы бы не увидели подобного. Если бы что-то подобное случилось, уже на следующем этапе виновника инцидента отчитывали бы перед всеми», — приводит слова Стюарта F1i.