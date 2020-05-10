Комментаторы из Нидерландов не хотят ехать в Австрию на первый этап сезона Формулы-1

Голландский комментатор Джек Плуидж сообщил, что он и его коллеги по телеканалу Ziggo Sport не планируют ехать на первый этап сезона Формулы 1, который, согласно плану, должен состояться 5 июля на австрийской трассе «Ред Булл Ринг».



«Мы не едем в Австрию. Чтобы оказаться там, нам нужно сначала полететь в Англию и провести неделю на карантине там. У каждого из нас возьмут по два теста, и мы всё время будем изолированы в комнате. Потом нас с другими журналистами отправят в Австрию, и там мы пробудем на карантине ещё 14 дней.



Наши боссы задались логичным и важным вопросом: гарантируют ли нам возможность брать у гонщиков интервью? И такой гарантии никто не даст, поскольку команды могут изменить решение на этот счёт. Никого не могут заставить приходить на интервью», – сказал Плуидж в эфире Ziggo Sport.

На следующей неделе должны опубликовать предварительный календарь Формулы-1 сезона-2020