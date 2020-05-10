Норрис всё ещё ждёт извинений от Пажно

20-летний британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис требует извинений от 35-летнего француза Симона Пажно, являющегося чемпионом серии IndyCar 2016 года, после произошедшего в виртуальной гонке IndyCar.
Норрис, ни разу не сидевший за рулём машины IndyCar в реальной жизни, уверенно выиграл поул в Остине и оказался быстрейшим пилотом в гонке. Однако за три круга до финиша Пажно, отстававший от Норриса на круг, отпустил «педаль газа», в результате чего Ландо на полном ходу врезался в его автомобиль и выбыл из гонки. При этом Симон стримил своё выступление на Twitch и за несколько кругов до аварии выехал из боксов со словами «так, давайте выбьем Ландо».
«Я не был виноват в аварии с Пажно. Думаю, глупо говорить об этом, но у меня была небольшая задержка из-за того, что я в Англии, а он в Америке. После того как я посмотрел его стрим, я был раздражён ещё сильнее. Жаль видеть такое от гонщика, которого я всегда сильно уважал. Я считаю, что сделал всё, что требовалось, а сейчас он должен извиниться за то, что выбил меня из гонки», — сказал Норрис в интервью NBC Sports.
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