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Андретти посоветовал «Феррари» обсудить вопрос участия в IndyCar с владельцем серии

Андретти посоветовал «Феррари» обсудить вопрос участия в IndyCar с владельцем серии
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Чемпион Формулы-1 1978 года, победитель «Инди-500 1969 года Марио Андретти посоветовал „Феррари“ обсудить вопрос участия в IndyCar с владельцем серии Роджером Пенске.

«Приход такой крупной марки стал бы большим событием, тем более если бы они пришли в качестве производителя. Это серьёзно повысило бы интерес к нашему чемпионату. Мне очень хотелось бы увидеть противостояние «Феррари» и «Даллары». Думаю, что Маттиа Бинотто нужно напрямую обратиться к Роджеру Пенске по вопросу возможного участия в IndyCar», — приводит слова Андретти La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Феррари» рассматривает вариант создания заводской команды в американской серии, однако в IndyCar участвуют только частные команды, пользующиеся услугами «Даллары» в качестве поставщика шасси.

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