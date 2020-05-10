Источник: сезон Формулы-1 стартует 5 июля, в Австрии и Великобритании пройдут по две гонки

Международная автомобильная федерация официально дала зелёный свет для старта сезона Формулы-1 5 июля 2020 года в Австрии, сообщает Thejudge13. По информации источника, ФИА направила письма командам Формулы-2 и Формулы-3, чемпионаты этих серий также стартуют в Австрии. Сообщается, что в Австрии и Великобритании пройдут по две гонки.

В Австрии гонки пройдут 5 июля и 8 или 9 июля, а гонки в Великобритании состоятся 19 и 23 июля.

В письме указано, что каждая команда будет проживать в отдельном отеле, а каждый пилот может взять с собой только одного человека в боксы, количество членов команды в боксах также будет ограничено.

Кроме того, на этап не будут допущены журналисты, работать на гонке будет только телевизионная бригада FOM.