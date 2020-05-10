Леклер проиграл Расселлу виртуальный ГП Испании из-за штрафа перед финишем, Агуэро — 14-й

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл одержал победу в виртуальном Гран-при Испании. Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал на второй позиции. Джордж Расселл в ходе гонки получил трёхсекундный штраф и должен был пропустить вперёд Леклера в итоговом протоколе, однако Шарль на последнем круге получил аналогичный штраф за срез поворота. Третьим финишировал пилот «Мерседеса» Эстебан Гутьеррес.



Гонщик «Макларена» Ландо Норрис в очередной раз столкнулся с техническими проблемами — британца выбило из игры во время квалификации, на первом круге он дважды ошибся и его развернуло, а после пит-стопа он вновь ошибся и вышел из игры.



В гонке принимали участие сразу два футболиста — Тибо Куртуа и Серхио Агуэро. Куртуа финишировал на 12-й позиции, а Агуэро пришёл к финишу 14-м.



Сын бывшего гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера Дэвид пришёл к финишу 13-м, брат Льюиса Хэмилтона Николас финишировал 15-м.



Виртуальный Гран-при Испании



1. Джордж Расселл («Уильямс»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Эстебан Гутьеррес («Мерседес»)

4. Александер Албон («Ред Булл»)

5. Николас Латифи («Уильямс»)

6. Энтони Дэвидсон («Мерседес»)

7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

8. Пьетро Фиттипальди («Хаас»)

9. Антонио Фуоко («Феррари»)

10. Макс Фьютрелл («Рено»).