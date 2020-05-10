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Оштрафованный Леклер недоволен непонятной ситуацией с границами трассы в виртуальных ГП

Оштрафованный Леклер недоволен непонятной ситуацией с границами трассы в виртуальных ГП
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен штрафом в три секунды, полученным в ходе виртуального Гран-при Испании. Этот штраф лишил Леклера победы в гонке.

«Единственное, что меня раздражает, это ограничения трассы. Это абсолютно бессмысленно. Нужно прояснить этот момент. Это изуродовало гонку. Но Джордж всё равно был быстрее, так что он заслужил эту победу», — приводит слова Шарля Леклера The Race.

Напомним, на последнем круге дистанции Шарль Леклер шёл на второй позиции с отставанием чуть более секунды от Джорджа Расселла. Расселл в ходе гонки получил трёхсекундный штраф и должен был пропустить в итоговом протоколе Леклера вперёд, однако Щарль получил аналогичный штраф за срезку поворота и остался на второй строчке.

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