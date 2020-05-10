Оштрафованный Леклер недоволен непонятной ситуацией с границами трассы в виртуальных ГП

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен штрафом в три секунды, полученным в ходе виртуального Гран-при Испании. Этот штраф лишил Леклера победы в гонке.



«Единственное, что меня раздражает, это ограничения трассы. Это абсолютно бессмысленно. Нужно прояснить этот момент. Это изуродовало гонку. Но Джордж всё равно был быстрее, так что он заслужил эту победу», — приводит слова Шарля Леклера The Race.



Напомним, на последнем круге дистанции Шарль Леклер шёл на второй позиции с отставанием чуть более секунды от Джорджа Расселла. Расселл в ходе гонки получил трёхсекундный штраф и должен был пропустить в итоговом протоколе Леклера вперёд, однако Щарль получил аналогичный штраф за срезку поворота и остался на второй строчке.