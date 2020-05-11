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Экс-пилот Ф-1 — о Хорнере: он словно руководил не командой, а военной операцией

Экс-пилот Ф-1 — о Хорнере: он словно руководил не командой, а военной операцией
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился воспоминаниями о работе с боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Кристиан был боссом команды Формулы-3000, где я выступал в 2004 году. Он очень здорово справлялся со своей работой, а его стиль сильно отличался от других боссов, с которыми мне доводилось работать. В боксах всегда всё было аккуратно выкрашено, все ходили, как с иголочки. Кристиан словно руководил не гоночной командой, а военной операцией. И результатом этого стала победа в чемпионате в 2004 году, после чего Хорнер ушёл в Формулу-1. И то, чего Кристиан добился вместе «Ред Булл» с тех пор, нечто невероятное», – приводит слова Дорнбоса GPblog.

Хорнер руководил командой в «Формулы-3000», в которой выступал Дорнбос, а потом пригласил его в «Ред Булл» в качестве резервиста.

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