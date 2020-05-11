Ф-2 и Ф-3 намерены начать сезон в Австрии вместе с Формулой-1
Сразу несколько источников подтвердили намерение руководства Формулы-2 и Формулы-3 начать сезон-2020 в начале июля в Австрии, а вторые этапы провести в Великобритании. Об этом сообщает RaceFans. Планируется, что гонки младших серий пройдут в рамках уик-энда Формулы-1.
На данный момент этап в Австрии, намеченный на 5 июля, является первым в календаре «Королевских гонок», в Liberty Media оптимистично оценивают шансы на проведение Гран-при в условиях пандемии. Гонка в Великобритании должна состоятся 19 июля. При этом оба этапа пройдут при пустых трибунах.
Чемпионаты Формулы-2 и Формулы-3 должны были начаться в Бахрейне 22 марта, однако гонки младших серий, как и Формулы-1, были перенесены. Предполагается, что этап состоится в декабре.
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