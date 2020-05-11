Видео: красивая борьба Расселла и Леклера в виртуальном Гран-при

Одним из самых ярких эпизодов виртуального Гран-при Испании стала борьба гонщика «Феррари» Шарля Леклера и пилота «Уильямса» Джорджа Расселла. На 27-м круге монегаск красивым манёвром опередил британца. Пресс-служба официальной игры Формулы-1 опубликовала запись этого момента.
«Леклер возвращает лидерство в виртуальном Гран-при после невероятного обгона», — подписали ролик в пресс-службе.
Видео доступно на странице Formula 1 Game в «Твиттере».
Напомним, на последнем круге дистанции Шарль Леклер шёл на второй позиции с отставанием чуть более секунды от Джорджа Расселла. Британец в ходе гонки получил трёхсекундный штраф и должен был пропустить в итоговом протоколе монегаска вперёд. Однако Шарль получил аналогичный штраф за срезку поворота и остался на второй строчке.
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