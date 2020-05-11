«Чуть не расплакался от смеха». Расселл – об уловке, позволившей обыграть Леклера

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не смог стать победителем виртуального Гран-при Испании из-за наложенного штрафа – монегаск срезал поворот и получил прибавку к итоговому времени. Однако, как выяснилось позже, он стал жертвой уловки гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла.
«Я не мог стряхнуть Шарля, так что победу, пожалуй, можно назвать удачей. На последнем круге я нарочно срезал шикану. Наказание не имело для меня никакого значения. Главное, что я подумал: может быть, Шарль поедет за мной и тоже её срежет. Именно это он и сделал. Когда же пришло известие, что он тоже получит наказание, я чуть не расплакался от смеха», — приводит слова Расселла Speedweek.
Напомним, на последнем круге дистанции Шарль Леклер шёл на второй позиции с отставанием чуть более секунды от Джорджа Расселла. Расселл в ходе гонки получил трёхсекундный штраф и должен был пропустить в итоговом протоколе Леклера вперёд, однако Шарль получил аналогичный штраф за срезку поворота и остался на второй строчке.
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