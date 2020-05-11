Вирусолог объяснил, почему Формуле-1 будет сложно проводить Гран-при каждую неделю

Британский вирусолог Джереми Россман объяснил, почему организаторам Формулы-1 до окончания пандемии будет сложно проводить Гран-при каждую неделю. По его словам, гонщики и сотрудники команд должны проходить обязательный карантин между этапами. Россман отметил, что он должен длиться не менее двух недель.
«Современные тесты недостаточно чувствительны, чтобы обнаружить инфекцию в первые двое суток. В большинстве случаев симптомы коронавируса появляются через три-пять дней после заражения. Поэтому пилотам и сотрудникам команд нужно проходить регулярное тестирование. Три раза в пять дней. Это даст некоторую уверенность, что заражённых в паддоке нет.
При этом важно, чтобы персонал был изолирован на время всего Гран-при. Но даже этот строгий процесс тестирования, скорее всего, пропустит человека с длительной инкубацией. Уже есть случаи заражения, где инкубационный период достигал двух недель», – приводит слова Россмана Independent.
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