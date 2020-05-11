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Зафнауэр считает, что автопроизводители могут начать уходить из Формулы-1 из-за кризиса

Зафнауэр считает, что автопроизводители могут начать уходить из Формулы-1 из-за кризиса
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр считает, что из-за финансового кризиса автопроизводители могут закрыть свои программы в Формуле-1.

«Особенность автопроизводителей в том, что их основной бизнес заключается в проектировании, производстве и продаже дорожных автомобилей. Этот процесс цикличен, и вернуть вложенные в него деньги нельзя, автопроизводители попросту теряют миллиарды, потому что рассчитывают на продажи автомобилей, которых не происходит. В таком случае любой крупный автопроизводитель спросит, а являются ли гонки для него основной статьёй дохода? И ответ будет „нет“, в отличие от продажи автомобилей.

В 2008 году в „Хонде“ ждали очень долго, как это было возможно, потому что они не хотели уходить из Формулы-1. Но в 2008 году окончания финансового кризиса не предвиделось. Казалось, что они никогда не сумеют окупить расходы за счёт продажи дорожных машин. И „Хонда“ в итоге ушла. После этого им удалось за счёт продаж окупить убытки и они вернулись. Думаю, такие вещи будут происходить и сейчас. Нам важно как можно скорее вернуться к гонкам», — приводит слова Отмара Зафнауэра Motorsport.

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