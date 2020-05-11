Экклстоун и Шумахер вышли в финал голосования за звание самого влиятельного человека в Ф-1
Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун и самый титулованный гонщик в истории серии Михаэль Шумахер вышли в финал голосования за звание самого влиятельного человека в «Королевских гонках». Голосование среди болельщиков проводится на официальном сайте Формулы-1.
Михаэль Шумахер на пути к финалу прошёл Ники Лауду, Айртона Сенну, Хуана Мануэля Фанхио и Энцо Феррари. Экклстоуну на пути к финалу противостояли Герман Тильке, Росс Браун, Сид Уоткинс и Гордон Мюррей.
Проголосовать за один из вариантов можно на официальном сайте Формулы-1.
Напомним, в настоящий момент чемпионат Формулы-1 из-за пандемии коронавируса находится на вынужденной паузе. Предполагается, что первая гонка сезона-2020 состоится 5 июля в Австрии.
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