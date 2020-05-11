ФИА в целях безопасности хочет сделать крепления передних крыльев более хрупкими

Международная автомобильная федерация провела расследование 28 последних серьёзных и смертельных аварий и объявила о ряде мер для повышения безопасности гонщиков, сообщает официальный сайт ФИА.
В частности, были усилены требования к боковым и фронтальным краш-тестам шасси, которые в первую очередь будут применены к болидам Формулы-1, а в дальнейшем — и к другим сериям.
Рассматривается вариант с изменением конструкции передних крыльев болидов, в том числе предусматривающим преднамеренное разрушение крепления в случае аварии, что должно предотвратить опасные ситуации.
Кроме того, ФИА работает над изменением системы оповещения пилотов об опасности на трассе. В частности, информация о появлении жёлтых флагов будет дублироваться на задних сигналах болидов.
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