В Барселоне хотят получить контракт с Формулой-1 до 2024 года

Руководитель трассы в Барселоне Джоан Фонцере сообщил, что рассчитывает получить контракт с Формулой-1 на ближайшие четыре года. Дата гонки в Испании в 2020 году пока неизвестна, этап должен был пройти в минувшие выходные, но был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
«Мы представили свои полномочия, чтобы руководство серии могло подумать о целесообразности проведения гонки на нашей трассе. Во-первых, мы являемся организаторами этапа Гран-при уже на протяжении 30 лет. Во-вторых, с точи зрения логистики мы тесно связаны с Европой. В-третьих — наш климат и город Барселона.
У нас есть видение будущего. Если нам придётся встать плечом к плечу, то мы согласны, но мы будем думать о контрактах на 2021, 2022, 2023 и 2024 годы. О среднесрочном соглашении с Liberty Media», — приводит слова Джоана Фонцере GrandPX.
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