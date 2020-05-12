Латифи оценил перспективы «Уильямса» перед стартом сезона

Пилот «Уильямса» Николас Латифи рассказал, почему во время паузы в Формуле-1 решил заняться симрейсингом, а также оценил форму команды перед стартом сезона-2020.
«Мой тренер сказал, что виртуальные гонки — хороший способ имитировать ментальное состояние реальных Гран-при. За время проведения онлайн-заездов к нам присоединилась масса пилотов, многие даже практикуются вне сети, чтобы скрывать свои результаты.
Сейчас в планах Формулы-1 начать сезон в начале июля на «Ред Булл Ринге», но об остальном календаре нам практически ничего не известно. С первых кругов зимних тестов мы заметили, что наш новый болид стал более отзывчивым в управлении. Нам удалось заметно приблизиться к командам средней группы.
Все в «Уильямсе» усердно работали, чтобы исправить ситуацию последних лет, и результаты явно положительные. Мы были в нескольких часах от того, чтобы действительно выяснить это в Мельбурне. Теперь подтверждения придётся ждать ещё пару месяцев», — приводит слова Латифи GrandPX.news.
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