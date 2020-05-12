Себастьян Феттель подтвердил, что покинет «Феррари» после сезона-2020

Пилот Феррари Себастьян Феттель выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что покинет итальянскую команду по окончании сезона-2020. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Формулы-1.

«Мои отношения с «Феррари» завершатся в конце 2020 года. Для достижения наилучших результатов в этом виде спорта очень важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии. Мы с командой поняли, что у нас нет желания оставаться вместе после окончания этого сезона.



Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в переговорах. Это не самый главный момент, когда дело доходит до принятия определённых решений. То, что происходило в последние несколько месяцев, заставило многих из нас задуматься об истинных приоритетах в жизни. Приходится адаптироваться к изменившейся ситуации. Я найду время, чтобы поразмыслить о том, что действительно важно для меня в дальнейшем.

«Скудерия» занимает особое место в Формуле-1, и я надеюсь, что она добьётся всех тех успехов, которых заслуживает. Хочу поблагодарить всю семью «Феррари» и прежде всего её тифози по всему миру за поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет.

Моя ближайшая цель — закончить долгое пребывание в «Феррари» как можно ярче. Надеюсь, что вместе мы ещё разделим несколько прекрасных моментов", — приводятся слова Феттеля.

Напомним, в качестве замены четырёхкратному чемпиону мира в «Скудерии» эксперты называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса, гонщика «Рено» Даниэля Риккардо и Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео».