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Кто заменит Себастьяна Феттеля в «Феррари»?

Кто заменит Себастьяна Феттеля в «Феррари»?
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 12 мая, итальянская команда Формулы-1 «Феррари» и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель объявили, что сезон-2020 станет для них последним совместным. В конце года немецкий гонщик покинет «Скудерию». Феттель выступал за «Феррари» с 2015 года, но так ни разу и не завоевал чемпионское звание.

Редакция «Чемпионата» предлагает читателям принять участие в опросе на тему, кто может заменить Феттеля в составе «Феррари» и стать новым напарником Шарля Леклера. Фаворитами считаются испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо, однако есть и другие претенденты.

Если у вас не грузится опрос, его можно пройти по ссылке:
Кто заменит Себастьяна Феттеля в «Феррари»?

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