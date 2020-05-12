В интернете вспомнили прогноз Уэббера о раннем уходе Феттеля из Формулы-1

Журналист портала Crash.net Люк Смит после известий о том, что Себастьян Феттель покинет «Феррари» после сезона-2020, вспомнил предположения австралийца Марка Уэббера, которые бывший напарник четырёхкратного чемпиона мира сделал ещё в 2014 году.
«В свете последних событий не могу не вспомнить комментарии Марка Уэббера в 2014 году. Тогда он сказал: „Я думаю, что Себ всё сделает в самом начале своей жизни. Он рано получил свои титулы и добился фантастических результатов, у него рано родится ребёнок, и полагаю, что Феттель рано завершит карьеру. Он, вероятно, покуражится в красной машине, а затем всё — сайонара“, — написал Смит на своей странице в «Твиттере».
Феттель не рассказал о дальнейших планах после ухода из «Феррари». Ранее сообщалось, что Себастьян может продолжить карьеру в «Рено», заменив там Даниэля Риккардо, или уйти в «Макларен» на место Карлоса Сайнса.
- 12 мая 2020
-
12:25
-
12:01
-
11:57
-
11:43
-
11:31
-
10:41
-
10:38
-
10:18
-
09:11
-
01:04
-
00:51
- 11 мая 2020
-
23:52
-
22:54
-
21:47
-
20:30
-
19:03
-
18:02
-
16:41
-
16:06
-
14:49
-
13:55
-
13:39
-
12:50
-
12:32
-
11:19
-
10:40
-
10:29
-
10:14
-
09:41
-
00:53
- 10 мая 2020
-
23:54
-
22:53
-
21:20
-
20:43
-
19:50