В интернете вспомнили прогноз Уэббера о раннем уходе Феттеля из Формулы-1

Журналист портала Crash.net Люк Смит после известий о том, что Себастьян Феттель покинет «Феррари» после сезона-2020, вспомнил предположения австралийца Марка Уэббера, которые бывший напарник четырёхкратного чемпиона мира сделал ещё в 2014 году.

«В свете последних событий не могу не вспомнить комментарии Марка Уэббера в 2014 году. Тогда он сказал: „Я думаю, что Себ всё сделает в самом начале своей жизни. Он рано получил свои титулы и добился фантастических результатов, у него рано родится ребёнок, и полагаю, что Феттель рано завершит карьеру. Он, вероятно, покуражится в красной машине, а затем всё — сайонара“, — написал Смит на своей странице в «Твиттере».



Феттель не рассказал о дальнейших планах после ухода из «Феррари». Ранее сообщалось, что Себастьян может продолжить карьеру в «Рено», заменив там Даниэля Риккардо, или уйти в «Макларен» на место Карлоса Сайнса.