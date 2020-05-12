Леклер — Феттелю: никогда не учился столь многому, как с тобой

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер обратился к своему напарнику по команде Себастьяну Феттелю, объявившему об уходе из команды по окончании сезона-2020 Формулы-1. Чемпионат-2019 стал для Леклера и Феттеля первым совместным, и монегаск опередил немца в общем зачёте, при этом выиграв две гонки против одной у Феттеля.



«Для меня было большой честью являться твоим напарником. У нас были напряжённые моменты на трассах. Были очень хорошие, были и те, которые заканчивались не так, как хотелось бы нам обоим, но у нас всегда было взаимное уважение, даже если со стороны это так не воспринималось. Я никогда не учился столь многому, как с тобой в роли напарника. Себ, спасибо за всё», — написал Леклер в своём твиттер-аккаунте.

Не Шумахер. Феттель и «Феррари» решили расстаться — и якобы не из-за денег Четырёхкратный чемпион и команда-легенда не добились успеха. Где теперь окажется Феттель — в другой команде или на пенсии?