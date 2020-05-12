Фабрега: «Феррари» уже решила, кто заменит Феттеля

Испанский журналист Альберт Фабрега поделился собственной информацией насчёт ситуации с преемником четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля в составе «Феррари». Ранее итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что «Скудерия» уже готовится объявить о контракте с Карлосом Сайнсом.
«Феррари» хочет и ищет быстрого, опытного, работящего гонщика, который способен побеждать и, если надо, соблюдать приказы. Маранелло нужно перевернуть страницу гибридной эры. Страницу, полную разочарований и ошибок.
Решение уже было принято. Вверху списка были Сайнс, Риккардо и Джовинацци — вот в таком порядке. Все трое свободны в конце 2020 года. Нам не потребуется много времени, чтобы узнать, кто наденет красный комбинезон в 2021 году вместе с Леклером. «Феррари» хотела сделать шаг первой и сделала это», — написал Фабрега в своём твиттер-аккаунте.
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